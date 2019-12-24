Suşehri'nde "dumansız hava sahası" denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri'nde 'dumansız hava sahası' denetimi - Son Dakika

Suşehri'nde "dumansız hava sahası" denetimi

7 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kaymakam Vekili Çağlar Partal, "dumansız hava sahası" kapsamında sigara denetimine katıldı.

Suşehri'nde

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kaymakam Vekili Çağlar Partal, "dumansız hava sahası" kapsamında sigara denetimine katıldı.


İlçede bulunan kafe ve kahvehane gibi iş yerlerinde yapılan denetimlere katılan Partal, "İlçemizde faaliyet gösteren iş yerlerinde incelemelerde bulunduk. Sağlık Bakanlığımızın denetiminde Türkiye'nin her yerinde sigara denetimin çok sıklıkla yapıldığını gözlemliyoruz. Bizler de kaymakamlıklar olarak bu önemli projeye destek veriyoruz. Sağlık denetim ekipleri gelerek denetleme yapıyorlar. İş yerlerinin bu hassasiyete dikkat etmelerini istiyoruz." dedi.

Denetimlere, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Kenan Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Rasim Sayın ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Betül Çubuk de eşlik etti.

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:30 Kaynak: AA
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