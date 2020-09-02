Suşehri'nde ikinci meteoroloji istasyonu kuruldu - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ikinci meteoroloji istasyonu kuruldu.

Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama alanına ikinci meteoroloji istasyonunun kurulumu yapıldı.

İstasyonun kurulduğu alanda incelemelerde bulunan Kaymakam Hidayet Sarı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Otomasyon süreci tamamlandıktan sonra kısa sürede faaliyete geçecek ve birinci meteoroloji istasyonunda olmayan birçok özelliği barındıran istasyonda, 10 metrelik rüzgar direği, direğin üzerinde 1 adet rüzgar hız sensörü, 1 adet rüzgar yön sensörü bulunuyor. Ayrıca istasyonda, ağırlıklı tip yağış ölçer, sıcaklık ve nem ölçer, toprak sıcaklığı ve toprak nem ölçerleri ile 1 adet kar kalınlık ölçer de yer alıyor.