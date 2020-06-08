Suşehri ormanlarında gençleştirme çalışması - Son Dakika

Suşehri ilçesindeki ormanlarda gençleştirme çalışması başlatıldı.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, ormanlık bölgelerde başlatılan çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Tatar ve Karacaören köylerinde süresini doldurmuş veya bozulmuş ormanları gençleştirmeyi hedeflediklerini belirten Sarı, "Ormanlar ilçemiz için çok önemli. Suşehri'nde tüm vatandaşlarımız orman sevgisi ve ormanı koruma konusunda son derece hassas." dedi.

Gençleştirme çalışmalarının bilimsel yöntemlerle Orman İşletme Müdürlüğü kontrolünde yapıldığını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Ormanlarımız, ülkemize ekonomik anlamda önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu ekonomik değer üretilirken her zaman doğanın ve ormanların devamlılığı göz önünde bulundurulmaktadır. Ormanları yok edecek, doğaya zarar verecek bir kesim yapılmamakta, kaçak kesimlere karşı yöre halkımızın desteği ile etkin mücadele verilmektedir. Yapılan gençleştirme kesimlerinde, ömrünü tamamlamak üzere olan ağaçlar kesilerek hem ekonomik bir değer üretilmekte hem de gençleştirme sayesinde ormanların sürdürülebilir olması amaçlanmaktadır."

Kaymakam Sarı'ya incelemelerinde, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Kenan Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Rasim Sayın, Gökçekent Jandarma Karakol Komutanı Gökmen Şanal, Orman İşletme Müdürü Abdullah Sarıkaya, Tatar Orman İşletme Şefi İlyas Kına ve Suşehri Orman İşletme Şefi Doğan Beydoğan eşlik etti.