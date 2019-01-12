Son Dakika Haberleri: Susurluk Çayı Taştı, Mahsur Kalan 7 Köpekten 4'ü Kurtarıldı

Susurluk Çayı Taştı, Mahsur Kalan 7 Köpekten 4'ü Kurtarıldı

1 saat önce

BALIKESİR'İN Susurluk ilçesinden geçen Susurluk Çayı'nın taşması nedeniyle sel sularının bastığı bir bağ evinde mahsur kalan 7 köpekten biri telef oldu, 4'ü kurtarıldı, 2'si ise kayıp.Susurluk Çayı yoğun yağışlar nedeniyle taştı.

Susurluk Çayı Taştı, Mahsur Kalan 7 Köpekten 4'ü Kurtarıldı, System.String[]
BALIKESİR'İN Susurluk ilçesinden geçen Susurluk Çayı'nın taşması nedeniyle sel sularının bastığı bir bağ evinde mahsur kalan 7 köpekten biri telef oldu, 4'ü kurtarıldı, 2'si ise kayıp.

Susurluk Çayı yoğun yağışlar nedeniyle taştı. İlçenin Karşıyaka Mahallesi'ndeki bazı bölgeleri sular altında kaldı. Çağlar Çetin'e ait boş durumdaki bağ evini de sel suları bası. Ev sahibi Çetin, bağ evinde bulunan 7 köpeğinin kurtarılması için yardım istedi. Olay yerine Balıkesir İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Botlarla bağ evine ulaşan ekipler, 7 köpekten 4'ünü kurtardı. 1 köpeğin telef olduğunu belirleyen ekipler, kayıp 2 köpeğe ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:02 Kaynak: DHA

Balıkesir, Susurluk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Sağanak Yağışa Teslim Oldu YSK, 17 Ocak'a Kadar Asıl Adresine Taşınmayan Seçmenin Oy Kullanamayacağını Duyurdu

Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:30:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Susurluk Çayı Taştı, Mahsur Kalan 7 Köpekten 4'ü Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]