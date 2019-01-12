Susurluk Çayı Taştı, Mahsur Kalan 7 Köpekten 4'ü Kurtarıldı
1 saat önce
BALIKESİR'İN Susurluk ilçesinden geçen Susurluk Çayı'nın taşması nedeniyle sel sularının bastığı bir bağ evinde mahsur kalan 7 köpekten biri telef oldu, 4'ü kurtarıldı, 2'si ise kayıp.Susurluk Çayı yoğun yağışlar nedeniyle taştı.
BALIKESİR'İN Susurluk
ilçesinden geçen Susurluk Çayı'nın taşması nedeniyle sel sularının bastığı bir bağ evinde mahsur kalan 7 köpekten biri telef oldu, 4'ü kurtarıldı, 2'si ise kayıp.
Susurluk Çayı yoğun yağışlar nedeniyle taştı. İlçenin Karşıyaka
Mahallesi'ndeki bazı bölgeleri sular altında kaldı. Çağlar Çetin'e ait boş durumdaki bağ evini de sel suları bası. Ev sahibi Çetin, bağ evinde bulunan 7 köpeğinin kurtarılması için yardım istedi. Olay yerine Balıkesir
İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Botlarla bağ evine ulaşan ekipler, 7 köpekten 4'ünü kurtardı. 1 köpeğin telef olduğunu belirleyen ekipler, kayıp 2 köpeğe ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:02 Kaynak: DHA
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