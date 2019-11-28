Süt analizi yaptıran çiftçiye Bakanlıktan 'Prim' desteği

ERZİNCAN - Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezinde kurulan laboratuvarda farklı illerden gelen süt numunelerinin analiz içeriği yapılıyor. Uygun görülen analiz sonucuna göre Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere 150 TL prim ödemesi gerçekleştiriyor.

Gıda Tarım ve Orman Bakanlığının 2013 yılında başlattığı hayvan başı sağlık çalışmaları kapsamında Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği tarafından hazırlanan proje ile Doğu Anadolu bölgesinde sadece Erzincan'da kurulan süt analiz laboratuvarında birçok ilden gelen süt numunelerinin analiz içeriği yapılıyor. Adıyaman'dan 4 bin 450, Diyarbakır'dan 2 bin 800, Kahramanmaraş'tan 6 bin 110 Amasya'dan 242 ve Erzincan'dan 16 bin 64 adet olmak üzere toplamda 24 bin adet süt analiz içeriği yapıldı. Bakanlığın kriterleri doğrultusunda uygun görülen analizlerde hayvan başına çiftçilere 150 TL prim ödemesi yapılacak. Ayrıca yapılan analizler doğrultusunda hayvanların sütünde herhangi bir olumsuzluk olması durumunda çiftçi bilgilendiriliyor. Yapılan analizler doğrultusunda hayvan başına 150 TL prim ödeneceğini söyleyen Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, amaçlarının çiftçiye destek olmak olduğunu kaydetti.

"Bu yıl farklı illerden süt numuneleri geldi"

Doğu Anadolu Bölgesinde süt analiz merkezinin sadece Erzincan'da olduğunu ifade eden Günay, "Erzincan'da 2014 yılında Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve IPARD'ın katkıları ile kurmuş olduğumuz süt analiz laboratuvarımız var. Burada Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından analizi yapılan büyükbaş hayvan başına 150 TL prim ödenmektedir. Amaç ülkemizde üretilen sütün mevcut hayvanlara kadar inmek şartıyla 11 tane çıktı alınmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinde süt analiz merkezi sadece Erzincan'da mevcuttur. Erzincan'ın haricinde bu yıl diğer illerde de süt numuneleri geldi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Amasya illerinden geldi. Amacımız burada çiftçiye hizmet etmek ve Gıda Tarım ve Orman Bakanlığının sağlamış olduğu katkılarla 150 liralık primi almasıdır. Hem mevcut hayvanın sütünde problem varsa çiftçiye buradan bilgi veriliyor. Onun haricinde de sütün kalitesinin ne durumda olduğu çıkmış oluyor" dedi.

"150 TL prim alacaklar"

Erzincan haricinde diğer illerden gelen süt numuneleri hakkında bilgiler veren başkan Faruk Günay, "Adıyaman'dan 4 bin 450 adet, Diyarbakır'dan 2 bin 800 adet, Kahramanmaraş'tan 6 bin 110 adet Amasya'dan 242 adet ve Erzincan'dan da 16 bin 64 olmak üzere toplam 24 bin adet süt analiz içeriği yapılmıştır. İnceleme ve araştırmaların sonucu yıl sonunda direkt sistem üzerinden Gıda Tarım ve Orman Bakanlığının sistemine aktarılıyor. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu kriterlere haiz olan hayvanlar bu 150 liralık primlerini almış olacaklardır" diye konuştu.