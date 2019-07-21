Son Dakika Haberleri: "Suudi Arabistan, BAE ve Irak İran'ın boşluğunu dolduramaz"
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"Suudi Arabistan, BAE ve Irak İran'ın boşluğunu dolduramaz"

1 saat önce

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, İran'ın petrol satışlarının durması halinde oluşacak boşluğu Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dolduramayacağını belirtti.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, İran'ın petrol satışlarının durması halinde oluşacak boşluğu Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dolduramayacağını belirtti.
Tahran'da eski petrol bakanlarıyla bir araya gelen Zengene, görüşmenin ardından gündemdeki gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"İran petrolünün yerini hiçbir ülke dolduramaz"
İran'ın petrol arzından oluşacak boşluğun Suudi Arabistan, Irak ya da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından doldurulacağı iddialarıyla ilgili olarak "İran petrolünün yerini hiçbir ülke dolduramaz. Suudi Arabistan, Irak ve BAE gibi ülkelerin de kendi pazarları var." ifadelerini kullandı.
-"Petrol parası yatırılmazsa INSTEX işlevsel olamaz"
İngiltere'nin Cebelitarık Boğazı'nda el koyduğu İran'a ait petrol tankerinin İran'ın petrol arzına henüz bir etki etmediğini kaydeden Zengene, "Alıkonulan petrol tankeri, gündemimizdeki konulardan bir tanesidir. Çünkü bu alanda kısıtlamalarımız var. ABD ve müttefikleri de bu noktadan hareketle bize yönelik kısıtlamaları artırmaya gayret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran ile ticareti sürdürmek için kurduğu mali kanal INSTEX ile ilgili olarak da Zengene, "Bu konuyla ilgili yeni gelişmelerden haberdar değilim fakat petrol parası yatırılmazsa INSTEX işlevsel olamaz." görüşlerini dile getirdi.
Suudi Arabistan, Irak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:13 Kaynak: AA
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