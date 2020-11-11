Suudi Arabistan, Cidde'deki saldırıda 2 yaralı olduğunu açıkladı - Son Dakika

Suudi Arabistan, ülkenin doğusundaki Cidde kentinde, Fransız konsolosun da katıldığı bir törende gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke Emirliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet birimleri, Fransız konsolosun Cidde kentinde bir törene katıldığı sırada gerçekleştirilen korkakça saldırıyla ilgili soruşturma başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle Yunan konsolosluğu çalışanlarından bir kişi ile bir Suudi Arabistan güvenlik görevlisinin de hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada ise "Birinci Dünya Savaşı'nın bitişine yönelik gayrimüslimlerin bulunduğu bir mezarlıkta düzenlenen, aralarında Fransa'nın da bulunduğu konsoloslukların katıldığı anma töreninde, EYP saldırısı sonucu birkaç kişi yaralandı." ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Paris yönetimi, Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına "azami dikkatli olmaları" uyarısında bulunmuştu.