Suudi Arabistan'da yoğun bakımda olan ablasından haber alamıyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da yoğun bakımda olan ablasından haber alamıyor

20 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde yaşayan İbrahim Bozoğlu, gittiği umrede rahatsızlanması üzerine Suudi Arabistan'da hastaneye kaldırılan ablası Hüsne Bozoğlu'ndan (58) son bir haftadır haber alamadıklarını söyledi.

Suudi Arabistan'da yoğun bakımda olan ablasından haber alamıyor, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde yaşayan İbrahim Bozoğlu, gittiği umrede rahatsızlanması üzerine Suudi Arabistan'da hastaneye kaldırılan ablası Hüsne Bozoğlu'ndan (58) son bir haftadır haber alamadıklarını söyledi.

Hasan Bozoğlu ile Hüsne Bozoğlu, 1 Şubat günü umreye gitti. Ancak Hüsne Bozoğlu, 6 Şubat'ta Mekke'de kaldığı otelde rahatsızlandı. Bozoğlu, götürüldüğü hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ablasının şeker, tansiyon ve kalp hastası olduğunu ve umreye gitmeden 1.5 ay önce anjiyo yapıldığını anlatan İbrahim Bozoğlu, eniştesinin de vize süresinin dolması nedeniyle otelden çıkamadığını söyledi. İbrahim Bozoğlu, şunları söyledi:

"Ayın 6'sından bugüne kadar komada olduğunu biliyoruz ama son bir haftadır haber alamıyoruz. Son durumundan bilgimiz yok. Eşi ise kendilerini götüren firma tarafından otelde ikamet ettiriliyor. Ancak vizesi bittiği için dışarı çıkamıyor, ablamı görmeye gidemiyor, bir haber alamıyor. Onun durumu da bu şekilde. Şu an otelde ama kısıtlı bir şekilde yaşıyor. Bize gelen bilgide yapılan testte koronavirüs yok."

Bozoğu, ablasının Türkiye'ye getirilmesi için devletten yardım istediğini dile getirdi.


Suudi Arabistan, Göksun, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:23 Kaynak: DHA

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