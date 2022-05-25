Suudi Arabistan'dan "Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşmenin gerçekleşmeyeceği" açıklaması - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan "Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşmenin gerçekleşmeyeceği" açıklaması

25.05.2022 02:01
Suudi Arabistan'dan "Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşmenin gerçekleşmeyeceği" açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, İsrail ile normalleşmenin Filistin meselesinin çözümüne bağlı olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, İsrail ile normalleşmenin Filistin meselesinin çözümüne bağlı olduğunu belirtti.

İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen panelde konuşan Farhan, bir soruya "Suudi Arabistan, Filistin meselesi çözüme ulaşmadığı sürece İsrail ile ilişkilerini kesinlikle normalleştirmeyecektir" yanıtını verdi.

Bu konuda göründüğü şekliyle hiçbir şeyin değişmediğine dikkati çeken Farhan, "Normalleşme, sonuç değil, sürecin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Farhan, 2002'de Beyrut'taki Arap Zirvesi'ne işaret ederek Suudi Arabistan'ın ilk barış girişiminde bulunduğunu ve bölgede İsrail ile tümden bir normalleşme için hazır olacağını kaydetti.

Filistin meselesi çözülmedikçe normalleşmeye gitmeyeceklerini dile getiren Farhan, şu anki önceliğin Filistinliler ile İsrailliler arasında barış çalışmalarına ivme kazandırmak olduğunu, bunun İsrail, Filistin ve bölgenin faydasına olacağını vurguladı.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, 1 Temmuz, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan 'Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşmenin gerçekleşmeyeceği' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan "Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşmenin gerçekleşmeyeceği" açıklaması - Son Dakika
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