Suudi arabistan'dan iit'ye 'olağanüstü toplantı' çağrısı

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi de aynı vaatte bulunmuştu.

Netanyahu, 17 Eylül 'de yapılacak erken seçim öncesi dün düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde kısa bir zamanda Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde 'İsrail'e ilhak edeceğini' söylemişti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, yapılan resmi açıklamada Netanyahu'nun açıklamasının şiddetle kınandığını; Netanyahu'nun planının BM Antlaşması, uluslararası hukuk ilkeleri ve normlarının açıkça ihlali anlamına geldiğinin vurgulandığını yazdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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