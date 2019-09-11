Son Dakika Haberleri: Suudi arabistan'dan iit'ye 'olağanüstü toplantı' çağrısı
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Suudi arabistan'dan iit'ye 'olağanüstü toplantı' çağrısı

46 dakika önce

Suudi Arabistan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde 'ilhak edileceğine' dair açıklamasını kınayarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT), olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Suudi arabistan'dan iit'ye 'olağanüstü toplantı' çağrısı, System.String[]
Suudi Arabistan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde 'ilhak edileceğine' dair açıklamasını kınayarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT), olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, yapılan resmi açıklamada Netanyahu'nun açıklamasının şiddetle kınandığını; Netanyahu'nun planının BM Antlaşması, uluslararası hukuk ilkeleri ve normlarının açıkça ihlali anlamına geldiğinin vurgulandığını yazdı.

NETANYAHU'NUN ÜRDÜN VAADİSİNİ İLHAK VAADİ

Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi dün düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde kısa bir zamanda Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde 'İsrail'e ilhak edeceğini' söylemişti.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi de aynı vaatte bulunmuştu.


Suudi Arabistan, Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:34 Kaynak: DHA
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