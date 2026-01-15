Suudi Arabistan'dan Yemen'e 500 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
Suudi Arabistan'dan Yemen'e 500 Milyon Dolar Destek

15.01.2026 18:37
Suudi Arabistan, Yemen'de hükümet kontrolündeki vilayetlerde 28 kalkınma projesi finansmanı sağlayacak.

Suudi Arabistan, Yemen'de hükümetin kontrolündeki vilayetlerde yaklaşık 500 milyon dolar değerinde bir dizi kalkınma projesini finanse edeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Yemen'i Kalkındırma ve Yeniden İnşası Programı çerçevesinde Suudi Arabistan'ın bu ülkede 28 kalkınma projesini hayata geçireceği belirtildi.

Yemen'de hayata geçirilecek sağlık, enerji, eğitim ve ulaşım gibi temel hizmetleri kapsayan 28 kalkınma projesinin toplam değerinin 1,9 milyar riyal (yaklaşık 500 milyon dolar) olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın finanse edeceği kalkınma projeleriyle Yemen'de hükümetin kontrolünde bulunan geçici başkent Aden'ın yanı sıra Hadramevt, El-Mehra, Sokotra Adası, Marib, Şebve, Ebyen, Dali, Lahic ve Taiz vilayetlerinde temel hizmetlerin iyileştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, Yemen'de halihazırda yapımı devam eden 27 projenin olduğu ve bu projelerin 2026-2027 yıllarında teslim edileceği aktarıldı.

Suudi Arabistan, 3 Ocak'ta, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi doğrultusunda ülkenin güneyindeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısında bulunmuştu.

Riyad'da düzenlenmesi planlanan Güney-Güney Diyalog Konferansı, Yemen'deki güney meselesine adil çözümler bulunması amacıyla tüm güneyli grupları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

