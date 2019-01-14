Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Enerji Bakanı: "Petrol Piyasası Doğru Yolda"

Suudi Arabistan Enerji Bakanı: "Petrol Piyasası Doğru Yolda"

8 dakika önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, petrol piyasasının doğru yolda olduğunu ve çabucak dengeye döneceğini öngördüklerini söyledi. Falih ayrıca, petrol üreticisi ülkelerin gerektiğinde daha fazlasını yapmaya istekli olduklarını da ifade etti. “Haftalık verilerin ve spekülatörlerin davranışlarının ötesine baktığımızda, doğru yolda olduğumuza ve petrol piyasasının hızla dengeye döneceğine inanmaya devam ediyoruz” diye konuşan Falih, “Eğer daha […]The post Suudi Arabistan Enerji Bakanı: “Petrol piyasası doğru yolda” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı:
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, petrol piyasasının doğru yolda olduğunu ve çabucak dengeye döneceğini öngördüklerini söyledi.

Falih ayrıca, petrol üreticisi ülkelerin gerektiğinde daha fazlasını yapmaya istekli olduklarını da ifade etti. "Haftalık verilerin ve spekülatörlerin davranışlarının ötesine baktığımızda, doğru yolda olduğumuza ve petrol piyasasının hızla dengeye döneceğine inanmaya devam ediyoruz" diye konuşan Falih, "Eğer daha fazla şey yapılması gerektiğini tespit edersek, OPEC olarak ve müttefiklerimiz ile iş birliği içinde bunu yaparız" dedi.

Falih ayrıca, kaynakların OPEC'in üretiminin Aralık ayında Kasım'a göre 600 bin varil/günden fazla azaldığına işaret ettiklerini de belirtti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:04 

Suudi Arabistan, Sektörel
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