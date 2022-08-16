Kazayla ilgili inceleme yürütmek üzere bir ekibin olay yerine gönderildiği belirtildi.

Suudi Arabistan Havacılık Soruşturma Ofisi, Twitter 'daki sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan'da 'hafif hava aracı' düştü - Son Dakika

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