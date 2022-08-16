Suudi Arabistan'da "hafif hava aracı" düştü - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da "hafif hava aracı" düştü

16.08.2022 11:38
Suudi Arabistan'da "hafif hava aracı" düştü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeyindeki Semmame Havaalanı'ndan kalkan bir "hafif hava aracı"nın düştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeyindeki Semmame Havaalanı'ndan kalkan bir "hafif hava aracı"nın düştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Havacılık Soruşturma Ofisi, Twitter'daki sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Semmame Havaalanı'ndan kalkan "hafif hava aracı"nın sabah saatlerinde düştüğü aktarılan açıklamada, uçağı kullanan pilotun kazada öldüğü ifade edildi.

Kazayla ilgili inceleme yürütmek üzere bir ekibin olay yerine gönderildiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da 'hafif hava aracı' düştü - Son Dakika

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