Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine uyguladığı "yarı resmi boykot"a tepki - Son Dakika

Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Doğmuş, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine uyguladığı "yarı resmi boykot"a karşı tepki göstererek, "Boykot, ülkemizi yalnızlaştırma ve Akdeniz'den uzaklaştırma çabalarının sadece bir ayağı." değerlendirmesinde bulundu.

Doğmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın aldığı kararla Türk ürünlerine boykot uyguladığını anımsattı.

Ülkedeki marketlerde satışa sunulan ürünlerinin etrafının "Türk ürünü kullanmayın" şeklinde uyarılarla çevrildiğini aktaran Doğmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'ın uyguladığı boykot, ülkemizi yalnızlaştırma ve Akdeniz'den uzaklaştırma çabalarının sadece bir ayağı. Mersin ve İskendurun uluslararası limanları, Akdeniz'de önemli bir yere sahip. Bu iki liman Türkiye'nin Akdeniz'e açılan iki kapısı olarak Orta Doğu'yla çok yakın ilişkiler içerisinde olan yerler. Bu nedenle Suudi Arabistan tarafından uygulanan boykotun etkisini göreceğiz. Çevre illerde bulunan iş insanları ve derneklerle dirsek mesafesindeyiz. Suudi Arabistan'ın boykotunu yakından takip ediyoruz. Biz de bu noktada elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Halkın, çalışanlarımızın, esnafın sorun yaşamasını istemiyoruz."

Doğmuş, bölgenin "yarı resmi boykot" kararından en az şekilde etkilenmesini sağlamak adına önemli adımlar atmaya başladıklarını bildirdi.