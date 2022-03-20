Suudi Arabistan: Petrol tesislerine saldırılar enerji güvenliğini istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan: Petrol tesislerine saldırılar enerji güvenliğini istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor

20.03.2022 17:16
Suudi Arabistan: Petrol tesislerine saldırılar enerji güvenliğini istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor

Suudi Arabistan, ülkedeki bazı petrol tesislerinin patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Suudi Arabistan, ülkedeki bazı petrol tesislerinin patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Konuya ilişkin Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bir haber yayımladı.

Haberde, "Ülkedeki bazı petrol tesislerine, enerji güvenliği ve küresel ekonomiyi istikrarsızlaştırmayı hedef almak maksadıyla İHA saldırısı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

İran destekli Husilerin dün gece Cazan'daki petrol ürünleri dağıtım istasyonuna, bu sabaha karşı da Yanbu Doğalgaz Santrali ve ardından Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketi'ne yönelik bombalı İHA saldırısı düzenlediği belirtilen haberde, saldırının rafinerinin üretim seviyesinde geçici bir düşüşe neden olduğu ve bu açığın stoklarla telafi edileceği aktarıldı.

Enerji Bakanlığı yetkilisi, Suudi Arabistan'ın bu saldırıları şiddetle kınadığını ifade ederek, ülkenin farklı bölgelerindeki hayati tesislere ve sivil nesnelere karşı defalarca işlenen bu sabotaj ve terör eylemlerinin tüm uluslararası yasa ve normları ihlal eden korkakça girişimler olduğunu vurguladı.

Bakanlık yetkilisi, bu saldırıların yalnızca Suudi Arabistan'ı değil aynı zamanda dünyadaki enerji kaynaklarının güvenliği ve istikrarını, bir bütün olarak küresel ekonomiyi hedef aldığını savundu.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki bugün yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği 9 insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırılar sonucu bazı araç, konut ve tesislerde hasar meydana geldiğini ifade eden Maliki, ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetmişti.

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Suudi Arabistan, Tragger, Enerji, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan: Petrol tesislerine saldırılar enerji güvenliğini istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor - Son Dakika


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