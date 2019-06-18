Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan tahvil için Goldman ve Societe Generale ile anlaştı
Son Dakika Ekonomi Haber

Suudi Arabistan tahvil için Goldman ve Societe Generale ile anlaştı

59 dakika önce

Suudi Arabistan, euro cinsinden ilk tahvil ihracı için ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ve Fransa merkezli finans kuruluşu Societe Generale ile anlaştı.

Suudi Arabistan tahvil için Goldman ve Societe Generale ile anlaştı, System.String[]
Suudi Arabistan, euro cinsinden ilk tahvil ihracı için ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ve Fransa merkezli finans kuruluşu Societe Generale ile anlaştı.
Gulf News'da yayımlanan habere göre, petrol fiyatlarının düşmesinin ardından tahvil ihraçlarına başlayan Suudi Arabistan, 2016'dan bu yana, tamamı dolar bazlı 60 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed al-Jadaan daha önce yaptığı açıklamada, ilk euro cinsinden tahvil ihracını da 2019 yılı içinde ihraç edeceklerini duyurdu.
Suudi Arabistan'ın iki yatırım bankasıyla yaptığı anlaşma uyarınca, Suudi ve banka temsilcilcileri, Avrupa'da potansiyel yatırımcılarla euro cinsi ihraç konusunda görüşmelere başlayacaklar.
Suudi Arabistan hükümeti en son geçen Ocak ayında 7.5 milyar dolarlık tahvil ihraç etti, ülkenin ana petrol şirketi Aramco da Nisan ayında, ülkenin varlık fonundan Saudi Basic Industries Corp'un çoğunluk hissesini satın almak için 12 milyar dolar borçlandı.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:49 Kaynak: DHA
Goldman Sachs, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçeli eski futbolcu Sergio Neves İslamiyeti seçti Elon Musk tepkiler sonrası hesabını kapattı Trump, röportaj sırasında öksüren kişiyi dışarı attırdı! Ürküten nükleer yarışı! Ateşlenmeye hazır 2 bin silah var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 09:48:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan tahvil için Goldman ve Societe Generale ile anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]