Umrecilerde Covid-19'a rastlanmadı - Son Dakika

Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, umre ziyaretlerinin başlamasının ardından umreciler arasında herhangi bir korona virüs vakası tespit edilmediğini duyurdu.

Suudi Arabistan, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak geçtiğimiz Pazar gününden itibaren yeniden başlatmıştı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, umre ziyaretlerinin başlamasının ardından umreciler arasında şu ana kadar herhangi bir korona virüs vakası tespit edilmediği kaydedildi. Covid-19'a karşı Mescid-i Haram'ın günde 10 kez dezenfekte edileceği ve 520 çalışanın Mescid-i Haram'a giriş-çıkış planını uygulamak için çalıştıkları belirtildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)