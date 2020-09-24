Suudi muhalifler diasporada siyasi parti kurdu - Son Dakika

Suudi muhalifler diasporada siyasi parti kurdu

Suudi Arabistan'ın yurt dışındaki rejim muhalifleri demokrasi talebiyle "Ulusal Kurul" adlı bir siyasi parti kurduklarını duyurdu.

Suudi muhalifler diasporada siyasi parti kurdu, System.String[]

Suudi Arabistan'ın yurt dışındaki rejim muhalifleri demokrasi talebiyle "Ulusal Kurul" adlı bir siyasi parti kurduklarını duyurdu.

Ulusal Kurul Partisinin internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, parti kurulmasıyla Suudi Arabistan Krallığı'nda yönetim için demokratik bir mekanizmanın tesisinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, parti kurmaya iten sebepler, siyasi suikastlar, artan tutuklamalar, baskı ve şiddet gibi uygulamaların yönetimin davranışı haline gelmesi olarak sıralandı.

Partinin diplomasi ve dış anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası kurumlarla iş birliği ve diplomasi yollarını tercih etme, ülkelerin egemenliğine saygı yöntemini kullanacağı vurgulandı.

"Otoritelerin kaynağının halk olduğuna inanıyoruz" denilen açıklamada, "Bunun anlamı, rüştünü ispatlamış her kişinin aday olma ve seçilmiş bir parlamenter mecliste kendisini temsil edecek kimseyi seçme hakkı vardır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ülkede yasama, yürütme ve yargının anayasal ölçülere göre birbirinden ayrılması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, Ulusal Kurul Partisinin kurucuları arasında Medavi er-Reşid (akademisyen), Ahmed el-Muşeyhas (Şii aktivist), Said el-Gamidi (akademisyen), Yahya Asiri (hukukçu), Abdullah el-Avde (tutuklu İslam aliminin oğlu), Ömer ez-Zehrani (aktivist) yer alıyor. Ülkeleri dışında yaşamak zorunda kalan kurucuların, İngiltere, ABD ve Kanada'da yaşadıkları biliniyor.

Gelişmeye ilişkin Suudi Arabistan makamlarınca henüz bir açıklama yapılmazken, kraliyet rejimi uygulanan ülkede siyasi partilerin kuruluşu yasak.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Şiddet, Kurul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 03:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi muhalifler diasporada siyasi parti kurdu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu Vatandaşın her kuruşuna göz diken dolandırıcıların "mesaj" oyunu akıllara durgunluk veriyor Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in "Selefi dernekleri silahlanıyor" iddiasıyla ilgili konuştu: Bildiklerini anlatacak         
00:20
Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı         
22:37
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı         
15:58
Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı         
15:23
Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi         
14:11
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Başakşehir ile Galatasaray arasında müthiş takas: Al Diagne'yi, ver İrfan Can'ı Başakşehir ile Galatasaray arasında müthiş takas: Al Diagne'yi, ver İrfan Can'ı         
11:03
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Fenerbahçe, Porto ile Ze Luis'in transferi için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Porto ile Ze Luis'in transferi için anlaşma sağladı         
09:27
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 04:14:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi muhalifler diasporada siyasi parti kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei