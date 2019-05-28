Son Dakika Haberleri: Suvarlı beldesinde seçimler yenilenecek
Son Dakika Politika Haber

Suvarlı beldesinde seçimler yenilenecek

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Suvarlı beldesinde seçimler yenilenecek, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
YSK, İYİ Parti'den Suvarlı belediye başkanı seçilen Mikhail Ağır'ın adli sicil kaydındaki suçtan dolayı mazbatasının iptaline karar vermiş, Suvarlı Belde Belediye Meclisindeki bazı üyeler istifa etmişti.
Belediye başkanlığı makamının boşalması üzerine belediye başkanvekili seçmek üzere yapılan toplantıya 2 üyenin katıldığı, gerekli çoğunluğun sağlanamadığının bildirilmesi üzerine YSK, beldede başkanlık ve meclis üyeliği seçimlerinin yenilenmesini kararlaştırdı.
Seçim, ilan tarihinden sonraki 60. günü takip eden ilk pazar günü yapılacak. Seçim takvimi YSK'nin önceki takvimlerinde belirtilen süreler göz önünde bulundurularak, Besni İlçe Seçim Kurulunca oluşturulacak. Son seçimde kullanılan sandık seçmen listeleri güncelleştirilerek bu seçimde de kullanılacak.
Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde seçimlerin yenilenmesi ve 2 Haziran'da sandığa gidilmesi kararlaştırılmıştı. Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde de seçimin yeniden yapılması kararı alınmıştı.
Suvarlı beldesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle birlikte iptal edilen ve yeniden yapılması kararlaştırılan seçim sayısı 7 oldu.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:53 Kaynak: AA
Besni, Yüksek Seçim Kurulu, Suvarlı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK, AK Parti'nin Türkan Saylan Kültür Merkezi ile İlgili Talebini Reddetti Zalim İstanbul'un Sezon Finalinde Cemre, Nedim'i Konaktan Kaçırdı YSK, Adıyaman'ın Suvarlı beldesinde seçim tekrarlanmasına karar verdi Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:21:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suvarlı beldesinde seçimler yenilenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]