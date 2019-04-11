Swap Nedir?
1 saat önce
Değiştirmek ya da takas etmek anlamına gelen swap, finans dünyasında iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşmeye deniyor.
Değiştirmek ya da takas etmek anlamına gelen swap, finans dünyasında iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşmeye deniyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:01
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