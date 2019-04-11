Son Dakika Haberleri: Swap Nedir?

Swap Nedir?

1 saat önce

Değiştirmek ya da takas etmek anlamına gelen swap, finans dünyasında iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşmeye deniyor.

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Değiştirmek ya da takas etmek anlamına gelen swap, finans dünyasında iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşmeye deniyor.
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:01 
Eğitim
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