Swap Nedir?

Değiştirmek ya da takas etmek anlamına gelen swap, finans dünyasında iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşmeye deniyor.

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Değiştirmek ya da takas etmek anlamına gelen swap, finans dünyasında iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşmeye deniyor.

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