İki uçak havada çarpıştı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpıştı
30.11.2025 10:18
Avustralya'nın Sidney kentinin güneybatısında iki hafif uçak havada çarpıştıktan sonra ormana düştü. Bir uçağın pilotunun hayatını kaybettiği, diğer uçağın pilotunun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Avustralya'nın Sidney kentinin güneybatısındaki Wedderburn banliyösünde yer alan havaalanı yakınlarında saat 12.30 civarında bir uçak kazası meydana geldiği bildirildi.

BİR PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

NSW polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Wedderburn bölgesinde iki küçük uçağın havada çarpıştığı belirtildi. Polis iki hafif uçağın havada çarpıştıktan sonra birinin ormana düştüğünü belirtti. Açıklamada, uçağın tek yolcusu olduğu düşünülen pilotun cansız bedeninin kaza yerinde bulunduğu kaydedildi.

DİĞERİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

İkinci uçağın ise havaalanına güvenli şekilde indiği ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Açıklamada, kazanın Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu tarafından inceleneceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki uçak havada çarpıştı - Son Dakika

SON DAKİKA: İki uçak havada çarpıştı - Son Dakika
