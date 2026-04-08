Sydney Sweeney ile Scooter Braun galada dudak dudağa

Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Sydney Sweeney, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemde. Euphoria’nın merakla beklenen yeni sezon prömiyerine katılan Sweeney, gece boyunca Scooter Braun ile yakın tavırlarıyla dikkat çekti.

KIRMIZI HALIDA AŞK POZU

Gala gecesinde yan yana görüntülenen ikili, objektiflerden kaçmadı. Sydney Sweeney ile Scooter Braun’un kameralara yansıyan öpüşme anı, etkinliğin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galaya katılan davetlilerin paylaştığı fotoğraf ve videoların ardından görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hayranlar ikili hakkında yorum yağmuruna tutarken, görüntüler magazin sayfalarında da geniş yer buldu.

İLİŞKİ İDDİALARI GÜÇLENDİ

Uzun süredir özel hayatıyla mercek altında olan Sydney Sweeney’in Scooter Braun ile görüntülenmesi, ikili arasında ilişki olduğu iddialarını da güçlendirdi. Taraflardan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.