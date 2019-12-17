SYDV'nin mütevelli heyeti seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel SYDV'nin mütevelli heyeti seçildi - Son Dakika

SYDV'nin mütevelli heyeti seçildi

6 saat önce

SYDV mütevelli heyeti seçimlerinde konuşan SYDV Müdürü Mehmet Şimşek, 2019 yılının ilk 11,5 aylık sürecinde 84 milyon 791 bin 52 TL'lik ayni ve nakdi yardım yapıldığını açıkladı.

SYDV'nin mütevelli heyeti seçildi, System.String[]

SYDV mütevelli heyeti seçimlerinde konuşan SYDV Müdürü Mehmet Şimşek, 2019 yılının ilk 11,5 aylık sürecinde 84 milyon 791 bin 52 TL'lik ayni ve nakdi yardım yapıldığını açıkladı.


Adıyaman'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetinde görev yapacak olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtar seçimle belirlendi. SYDV müdürü Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen seçimde Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut ve İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci aday oldu. İki kişinin seçileceği mütevelli heyetine başka aday olmayınca, Murat Bulut ve Mahmut İzci seçildi.


Muhtarlardan ise tek aday olarak giren Kömür Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yakup Aksu, mütevelli heyetine seçildi.


SYDV'nin yaptığı yardımlar ile ilgili bilgi veren Mehmet Şimşek, 2019 yılının 11,5 aylık döneminde 26 bin 766 hanede 107 bin 773 kişiye toplam 84 milyon 791 bin 52 TL yardım yapıldığını söyledi.


Şimşek, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, gıda yardımı, kömür yardımı, engelli, yaşlı aylığı başta olmak üzere çeşitli ayni ve nakdi yardımlar yapıldığı belirtildi. - ADIYAMAN

Mehmet Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi
Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü Son dakika: TÜİK, asgari ücret zammı için bir işçinin aylık gıda harcamasını açıkladı İki beyin damarı birden tıkandığı için tedavi altına alınan Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu oldu

Son Dakika Haberleri
18:40 Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
18:40 Sınır güvenliğine "Ateş" takviyesi - Son Dakika
18:39 Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Son Dakika
18:38 Kütahya'da güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalanan cep telefonu hırsızı tutuklandı. - Son Dakika
18:38 Hayatını kaybeden Germencik Müftüsü Çalışkan, toprağa verildi - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 18:44:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SYDV'nin mütevelli heyeti seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]