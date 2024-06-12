Symbiotic ve Paradigm'den Blockchain devrimi - Son Dakika
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Symbiotic ve Paradigm'den Blockchain devrimi

Symbiotic ve Paradigm\'den Blockchain devrimi

Paradigm ve cyber.Fund tarafından desteklenen Symbiotic, Ethereum tabanlı sistemlerdeki güvenlik ve verimliliği artırmayı hedefleyen yeni bir restaking protokolü olarak tanıtıldı. Toplamda 5.8 milyon dolarlık bir fon desteğiyle yola çıkan Symbiotic, Ethereum tabanlı ilk restaking protokolü olan EigenLayer'a güçlü bir rakip olarak piyasaya giriş yaptı.

12.06.2024 11:28
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Symbiotic, Paradigm ve cyber.Fund tarafından desteklenen 5.8 milyon dolarlık bir fon ile dün resmen tanıtıldı. Bu yenilikçi restaking protokolü, Ethereum tabanlı sistemlerdeki güvenlik ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Symbiotic ile Güvenlik ve Verimlilikte Yeni Çağ

Blockchain teknolojisinin hızla geliştiği günümüzde, restaking alanında çığır açan yeni bir protokol duyuruldu. Symbiotic adı verilen bu yenilikçi platform, Paradigm ve cyber.Fund tarafından desteklenen bir lansmanla kullanıcılarla buluştu. Toplamda 5.8 milyon dolarlık bir fon desteğiyle yola çıkan Symbiotic, Ethereum tabanlı ilk restaking protokolü olan EigenLayer'a güçlü bir rakip olarak piyasaya giriş yaptı.

Symbiotic protokolü, kullanıcıların mevduatlarını kullanarak üçüncü parti ağların güvenliğini sağlama olanağı sunuyor. EigenLayer'a benzer bir modelle geliştirilen platform, mevcut staking yapılarını ve altyapısını yeniden kullanarak Blockchain geliştirme süreçlerinde ve ağ güvenliği sorunlarında yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor. Bu sayede, mevduat sahipleri katkıda bulundukları üçüncü parti ağların güvenliğine yönelik ödüller kazanma fırsatı yakalayacak. Symbiotic'in en dikkat çekici özelliklerinden birisi, çeşitli token karışımlarını destekleyebilen, kesme ve ödül mekanizmaları açısından oldukça esnek ve yapılandırılabilir bir modüler tasarıma sahip olması olarak aktarılıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, ETH ve bazı ERC-20 tokenlar dahil olmak üzere geniş bir yelpazede varlık kullanımına izin veriyor. Özellikle başlangıç aşamasında stETH (stake edilmiş ETH) üzerine odaklanan platform, çeşitli protokollere uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmış durumda.

Öte yandan, Ethereum'un ilk restaking protokolü olan EigenLayer da geçtiğimiz yılki lansmanından bu yana önemli başarılara imza attı. Protokolün kilitlenen toplam değeri 1,4 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldi. Bu gelişmeler, Blockchain teknolojisinin sürekli evrildiğini ve yeni çözümlerin önünün açık olduğunu gösteriyor.

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Son Dakika Blockchain Symbiotic ve Paradigm'den Blockchain devrimi - Son Dakika

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