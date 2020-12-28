Son dakika haber... Tabancasını temizlerken kazara vurulan 26 yaşındaki komiser, kurtarılamadı

Son dakika haberi... Tabancasını temizlerken kazara vurulan 26 yaşındaki komiser, kurtarılamadıGAZİANTEP'te, evde temizlediği tabancasının kazara ateş almasıyla ağır yaralanan komiser Mehmet Murat Oğuz (26), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tabancasını temizlerken kazara vurulan 26 yaşındaki komiser, kurtarılamadı GAZİANTEP'te, evde temizlediği tabancasının kazara ateş almasıyla ağır yaralanan komiser GAZİANTEP'te, evde temizlediği tabancasının kazara ateş almasıyla ağır yaralanan komiser Mehmet Murat Oğuz (26), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Mehmet Murat Oğuz, evinde tabancasını temizlerken yanlışlıkla tetiğine dokundu. Silahtan çıkan merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Oğuz, sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Bekar olduğu öğrenilen Oğuz, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Yakınları ve meslektaşlarının büyük üzüntü yaşadığı Mehmet Murat Oğuz'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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