Tabancayla vurulan kadının azmettirici olarak suçladığı eski sevgilisi de vuruldu - Son Dakika

Tabancayla vurulan kadının azmettirici olarak suçladığı eski sevgilisi de vuruldu

30.10.2020 11:02
Tabancayla vurulan kadının azmettirici olarak suçladığı eski sevgilisi de vuruldu, System.String[]

ADANA'da restoran çıkışı tabancayla bacağından yaralanan Meltem A.'nın (33), kendisini vurdurduğunu öne sürdüğü eski sevgilisi Faruk Ş., olaydan bir gün sonra 'yan bakma' meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada tabancayla vuruldu.

ADANA'da restoran çıkışı tabancayla bacağından yaralanan Meltem A.'nın (33), kendisini vurdurduğunu öne sürdüğü eski sevgilisi Faruk Ş., olaydan bir gün sonra 'yan bakma' meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada tabancayla vuruldu. Polis ekipleri saldırganı yakalarken, iki olay arasında bağlantı olup, olmadığı araştırılıyor.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 24 Ekim günü bir restorandan çıkan Meltem A., silahlı saldırıda bacağından vuruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meltem A., gelen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis., Meltem A.'yı vuran M.C.Ş.'yi (17) saklandığı evde yakaladı. M.C.Ş. ifadesinde, Meltem A. ile husumetli olduğunu, saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiğini öne sürdü. Hastanede ifadesi alınan Meltem A. ise kendisini eski sevgilisi Faruk Ş.'nin vurdurduğunu iddia etti. M.C.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 GÜN SONRA VURULDUMeltem A.'nın tabancayla yaralanmasından bir gün sonra ise azmettirici olarak suçladığı eski sevgilisi Faruk Ş., Karslılar Mahallesi'nde yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışmada Yusuf S. (50) tarafından tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Faruk Ş.nin bacağına 3 kurşun saplandığı belirlendi. Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Faruk Ş., tedaviye alındı.TUTUKLANDIPolis ekipleri kaçan Yusuf S. için bölgede geniş çaplı arama başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Seyhan ilçesinde yakalanıp gözaltına alınan Yusuf S., emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.


Tabancayla vurulan kadının azmettirici olarak suçladığı eski sevgilisi de vuruldu
Tabancayla vurulan kadının azmettirici olarak suçladığı eski sevgilisi de vuruldu
Tabancayla vurulan kadının azmettirici olarak suçladığı eski sevgilisi de vuruldu

Devlet Hastanesi, Çukurova, 24 Ekim, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tabancayla vurulan kadının azmettirici olarak suçladığı eski sevgilisi de vuruldu - Son Dakika

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