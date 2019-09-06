Son Dakika Haberleri: Tabelaya gelinlik giydirdiler
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Tabelaya gelinlik giydirdiler

15 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol kenarındaki tabelaya giydirilmiş gelinliği görenler şaştı kaldı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol kenarındaki tabelaya giydirilmiş gelinliği görenler şaştı kaldı.


Malkara'nın Balabancık Mahallesi çıkışındaki yol üzerinde ilginç bir olay yaşandı. Yol kenarında bulunan trafik levhasına, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gelinlik giydirildi. Trafik levhasını görenler gözlerine inanamadı.


Yoldan geçen vatandaş ve sürücüler gelinliğin ne amaçlı asıldığını bir türlü anlayamadı.


Olayın duyulması üzerine Balabancık Mahallesi Muhtarı Nejat Engin'in, gelinliği söküp ortadan kaldırdığı belirtildi. - TEKİRDAĞ

Balabancık, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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