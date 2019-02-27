Son Dakika Haberleri: Tacizci Antrenörün Cezası Ağır Oldu!

Tacizci Antrenörün Cezası Ağır Oldu!

1 saat önce

Santa Cruz de Tenerife İl Mahkemesinde görülen davada, iki genç atlete cinsel tacizle suçlanan Sagrera'ya 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Tacizci Antrenörün Cezası Ağır Oldu!, System.String[]
Santa Cruz de Tenerife İl Mahkemesinde görülen davada, iki genç atlete cinsel tacizle suçlanan Sagrera'ya 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Sagrera'nın antrenörlük lisansını ömür boyu iptal etti.

Sagrera'nın ilk olarak 2010-2011, daha sonra da 2015 yıllarında çalıştırdığı kulüpteki iki atlete birden fazla kez cinsel tacizde bulunduğu bildirildi.

Öte yandan şu anda 50 yaşında olan, 1992 Barselona Olimpiyatları'nda dekatlon dalında gümüş madalya alan İspanyol atlet Antonio Penalver de basına yaptığı açıklamada, geçmişte Sagrera tarafından cinsel istismara uğradığını ancak korkudan suç duyurusunda bulunamadığını söyledi.

Sagrera, 2017 yılının ocak ayından bu yana cezaevinde bulunuyor. 

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Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:40 

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