Tafil Petsi, kişisel resim sergisi müzede görücüye çıktı

Daha önce yüzü aşkın sergiye ev sahipliği yapan İnegöl Kent Müzesi, bugün bir ilk yaşayarak yurt dışından bir sergiye kapılarını açtı.

32'nci Uluslararası Kültür Sanat Festivali için İnegöl'e gelen kardeş şehir Mitroviça Belediyesi'nin Kültür Müdürü Tafil Petsi'nin Kişisel Resim Sergisi, Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda görücüye çıktı. 25 eserden oluşan ve 18 Temmuz 2019 Perşembe (yarın) gününe kadar açık kalacak serginin açılış töreni, bugün 12.00'da gerçekleştirildi. Sergi açılışına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Mitroviça Belediye Başkanı Agim Baktiri, İnegöl Belediye Meclis Üyeleri, festivale gelen konuk heyetler ile halk dansları ekipleri katıldı.

Sergi açılışında konuşan Mitroviça Belediyesi Kültür Müdürü ve sergi sahibi Tafil Petsi, "Sergime katıldığınızdan dolayı Sayın Başkanlarıma ve tüm konuklara teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Benim bu ilk sergim değil. Dünyanın birçok yerinde; Tokyo Madrid ve diğer ülkelerde de sergilerimi sunmuştum. Benim sergilerimin en önemli tarafı da arkeoloji bakımından. Çünkü burada sergilediğim resimlerde en çok yer alan eski paralardır" dedi.

Mitroviça Belediye Başkanı Agim Baktiri ise "Öncelikle Alper Başkanı selamlamak istiyorum ve tüm katılanları selamlıyorum. Sizin aranızda olmaktan çok mutluyum. Bu güzel şehre bizde biraz katkı sunmak istiyoruz. Dünya çapında olan sanatçımız, Kosova'nın Arnavutluğundan gelmektedir. Kendisi dünyanın birçok yerinde sergi açmış ve kendisini dünyanın hemen her yerine tanıtmıştır. İnanıyorum ki resimlerini, sergisini siz de çok beğeneceksiniz. Bu sergiye katılıp zahmet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Belediye Başkanı Alper Taban da "Uluslararası kültür sanat festivalimizde bu yıl ilkleri yaşıyoruz. Bu ilklerden biri de açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz kişisel resim sergisi. Tafil Petsi Beyefendi Mitroviça'da doğmuş ve delegasyonlarımızla bugün aramızda. İçerde 25 adet tablosu var kendisinin ve tabi kendisi de konuşmalarında ifade ettiler, sadece burada resim sergisi açmıyor. Geçmişte Tokyo ve Madrid gibi şehirlerde de farklı noktalarda resim sergisi açmıştır. Ben başarılarından dolayı kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Şehrimizde de böyle bir serginin açılacak olması ilçe halkımızın bu sergiyi izlemesi açısından fırsat olacağını düşünüyorum. Organizasyonumuza, festivalimize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Burada hazır bulunan tüm katılımcılarımıza, misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Tekrar festivalimizin organizasyonumuzun hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra konuklar sergiyi gezerek resimleri inceledi.