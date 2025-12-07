TAG Otoyolu\'nda Tır Yangını: Yol Tekrar Açıldı

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri yakınlarında çarpışan 3 tırın yanması sonucu trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanması ve araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Kaza, sabah erken saatlerde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen mısır, un ve gübre yüklü 3 tır çarpıştıktan sonra yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan tırlar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan tırlar kaldırıldı, otoyol trafiğe açıldı

Olay nedeniyle trafiğe kapatılan Gaziantep-Nurdağı istikameti, yanan tırların vinçlerle kaldırılması ve karayolları genel müdürlüğü ekiplerinin yoldaki temizleme çalışmalarının ardından saatler sonra tekrar trafiğe açıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP