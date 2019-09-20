Taha Akgül 8-0'la olimpiyat vizesi aldı
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Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, ilk maçında Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, ilk maçında Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov ile karşılaşan Taha, müsabakayı 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Milli güreşçi, yarı finale kalarak Tokyo 2020'ye katılma hakkı elde etti.
Taha, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:50
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