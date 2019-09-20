Taha Akgül 8-0'la olimpiyat vizesi aldı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, ilk maçında Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0 yenerek çeyrek finale çıktı.



Çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov ile karşılaşan Taha, müsabakayı 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Milli güreşçi, yarı finale kalarak Tokyo 2020'ye katılma hakkı elde etti.



Taha, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng ile karşılaşacak.