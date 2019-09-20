Son Dakika Haberleri: Taha Akgül 8-0'la olimpiyat vizesi aldı
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Taha Akgül 8-0'la olimpiyat vizesi aldı

52 dakika önce

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, ilk maçında Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Taha Akgül 8-0'la olimpiyat vizesi aldı, System.String[]

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, ilk maçında Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0 yenerek çeyrek finale çıktı.


Çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov ile karşılaşan Taha, müsabakayı 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Milli güreşçi, yarı finale kalarak Tokyo 2020'ye katılma hakkı elde etti.


Taha, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng ile karşılaşacak.

Kazakistan, Taha Akgül, Moldova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:50 
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde
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