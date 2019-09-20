Son Dakika Haberleri: Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi
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Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

27 dakika önce

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi, System.String[]

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi, bu sonuçla Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları kotası da kazanmış oldu.

(İHA)

Taha Akgül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:10 Kaynak: İHA
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