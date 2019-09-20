Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi
27 dakika önce
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:10 Kaynak: İHA
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi, bu sonuçla Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları kotası da kazanmış oldu.
(İHA)
Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek ABD'de Müslüman yolcu, 'tuvalette sifonu iki kez çekti', uçuş iptal edildi