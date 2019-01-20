Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu All-Star 2019

Tahincioğlu All-Star 2019

1 saat önce

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda Asya Karması, Avrupa Karması'nı 147-146 yendi.

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All- Star 2019 organizasyonunda Asya Karması, Avrupa Karması'nı 147-146 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yapılan All-Star maçı oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Birbirinden şık basketlerin atıldığı karşılaşmanın son çeyreği oldukça çekişmeli geçti. Cevher Özer'in bitime 26 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 147-146 öne geçen Asya Karması, rakibini son hücumda iyi savundu ve maçın kazananı oldu.

Gabriel, MVP seçildi

All Star 2019'un En Değerli Oyuncusu (MVP) Asya Karması'ndan Kenny Gabriel seçildi.

Maçı 44 sayıyla tamamlayan Türk Telekom'un tecrübeli oyuncusu, 2016 yılından sonra ikinci kez MVP oldu.

All-Star 2019'a yoğun ilgi

Basketbolseverler, Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi.

Salonu tamamen dolduran basketbolseverler, organizasyonda gerçekleştirilen yarışmalar ve çeşitli etkinlikleri ilgiyle takip etti.

Bakan Albayrak salonda

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, All-Star organizasyonunu salondan takip etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun eşlik ettiği Bakan Albayrak, organizasyonu ailesiyle birlikte izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:26 Kaynak: AA

Sinan Erdem, Avrupa, Asya, Star, Spor
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