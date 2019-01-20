Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All- Star
2019 organizasyonunda Asya
Karması, Avrupa
Karması'nı 147-146 yendi. Sinan Erdem
Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yapılan All-Star maçı oldukça renkli görüntülere sahne oldu.
Birbirinden şık basketlerin atıldığı karşılaşmanın son çeyreği oldukça çekişmeli geçti. Cevher Özer'in bitime 26 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 147-146 öne geçen Asya Karması, rakibini son hücumda iyi savundu ve maçın kazananı oldu.
Gabriel, MVP seçildi
All Star 2019'un En Değerli Oyuncusu (MVP) Asya Karması'ndan Kenny Gabriel seçildi.
Maçı 44 sayıyla tamamlayan Türk Telekom
'un tecrübeli oyuncusu, 2016 yılından sonra ikinci kez MVP oldu.
All-Star 2019'a yoğun ilgi
Basketbolseverler, Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi.
Salonu tamamen dolduran basketbolseverler, organizasyonda gerçekleştirilen yarışmalar ve çeşitli etkinlikleri ilgiyle takip etti.
Bakan Albayrak salonda
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, All-Star organizasyonunu salondan takip etti. Türkiye
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu
'nun eşlik ettiği Bakan Albayrak, organizasyonu ailesiyle birlikte izledi.