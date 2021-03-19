"Tahir Bey" New York'ta yarışacak - Son Dakika

"Tahir Bey" New York'ta yarışacak

19.03.2021 13:02

Başrollerinde Erhan Yazıcıoğlu, Okan Bayülgen, Tamer Karadağlı, Melda Gür, Volkan Severcan'ın yer aldığı 14 dakikalık "Mr. Nonexistent" New York Kısa Film Festivali'ne davet edildi.

Başrollerinde Erhan Yazıcıoğlu, Okan Bayülgen, Tamer Karadağlı, Melda Gür, Volkan Severcan'ın yer aldığı 14 dakikalık "Mr. Nonexistent" New York Kısa Film Festivali'ne davet edildi. Yönetmenliğini Bora Severcan'ın, yapımcılığını Severcan, Alhan Yüksel ve Nur Kardeşler'in üstlendiği film, festivalde "en iyi film" kategorisinde yabancı yapımlarla yarışacak. Türkçe adı "Tahir Bey" olan yapım, kanser hastalığından karısını kaybeden Tahir Bey'in kendisinin de kanser hastası olduğunu öğrenip verdiği yaşam ve varoluş mücadelesini anlatıyor. Müzikleri Zeyno Karadağlı ve Recep Gül'e ait film, 24 ülkede gösterime girecek.

Tahir Bey New York'ta yarışacak

Volkan Severcan, Film Festivali, New York, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Tahir Bey' New York'ta yarışacak - Son Dakika Magazin


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