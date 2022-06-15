Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava - Son Dakika
Üye Girişi

Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava

15.06.2022 17:34
Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, firari terörist Uğur Yakışır'ın aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, firari terörist Uğur Yakışır'ın aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Elçi ailesinin avukatları, tutuksuz yargılanan polis memurlarının duruşmada dinlenilmesini talep etti.

Sanık polisler, savunmalarının sorulması üzerine önceki beyanlarını tekrarlayarak, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu.

Elçi ailesinin avukatlarından Erdal Doğan, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Sanık polislerin duruşmada dinlenilmesiyle ilgili talebi reddeden mahkeme heyeti, Davutoğlu'nun tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 23 Kasım'a erteledi.

Duruşmayı farklı illerden ve yurt dışından avukatlar ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları takip etti.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, duruşma sonrası adliye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maddi gerçeğin açığa çıkmasını istediklerini belirterek, "Tahir Elçi cinayetinin bütün yönleriyle aydınlatılmasını istiyoruz. Ömrünü cezasızlıkla mücadeleye adamış Tahir Elçi'nin dosyasının, cezasızlıkla sonuçlanmaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Cinayet aydınlanana kadar davanın takipçisi olacağız." dedi.

İstenen ceza

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. Saldırının ardından kaçan PKK'lı Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilen iddianamede, yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Polis memurları S.T, F.T. ve M.S. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

YORUMLAR
500
Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek Diyarbakır Sur'da 'telaffuzu zor' diye adı değiştirilen mahalle Diyarbakır Sur'da 'telaffuzu zor' diye adı değiştirilen mahalle
Kaynak: AA

Diyarbakır, Tahir Elçi, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:52 Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:36 İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor
16:22 DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 17:51:34. #1.11#
SON DAKİKA: Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement