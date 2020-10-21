Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava - Son Dakika

Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava

21.10.2020 17:23
Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava, System.String[]

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısında eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin, 3'ü polis memuru 4 şüphelinin yargılandığı dava duruşması ertelendi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısında eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin, 3'ü polis memuru 4 şüphelinin yargılandığı dava duruşması ertelendi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

3 savcı görevlendirildi

Duruşmada 3 savcı görevlendirildi. Elçi ailesinin avukatları sanıkların duruşmada hazır edilmesini talep etti.

Sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla ifade vermek istediklerini belirtti.

Mahkeme verilen 10 dakika aranın ardından sanıkların duruşmada hazır edilmesine ilişkin talebin reddine karar verdi.

Elçi ailesinin avukatları sanıkların SEGBİS ile duruşmaya bağlandığı mahkemede naip hakim bulundurulmadığını belirterek, bu yönde talepte bulundu.

Mahkeme ise naip hakim bulundurulmasının zorunlu olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verdi. Müşteki avukatları reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme bu konuda karar verilmek üzere dosyayı üst mahkeme olan 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek, duruşmayı 3 Mart'a erteledi.

Duruşmayı, farklı bölgelerden gelen baro başkanları ve avukatlar, CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları takip etti.

Adliye çıkışında açıklama yapıldı

Duruşma bitiminde adliye çıkışında açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı ve Elçi ailesinin avukatlarından Cihan Aydın, mahkemenin tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdiğini iddia etti.

"Bu yargı sistemiyle, bu yargıçlarla yol almamız mümkün değil." diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Bir an önce sistem revize edilmezse buradan bir hukuk ve adalet çıkmaz. Bu cinayetin failleri ve arkasındaki güçler bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılana kadar direnmeye devam edeceğiz."

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi de adalet ve hukuk beklediklerini ifade ederek, "Bir hakimin vicdanı aynı zamanda onun iç sesidir. İç ses de her türlü siyasi mülahazadan, ön yargıdan, ideolojiden, dini düşünceden uzak, kalpten gelen bir sestir. Bugün bu makamdan bu sesi duymaya geldik. Ancak ve ancak bu ses, yıllardır beklediğimiz adaleti tesis edebilir." diye konuştu.

İstenilen ceza

İddianamede yakalama kararı bulunan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis, polis memurları M.S, F.T. ve S.T. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan her biri hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan olaylarda Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava - Son Dakika

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