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TAHİR GÜVEN CİNAYETİNDE TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: OLAYI PKK ADINA MİRAZ GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika

TAHİR GÜVEN CİNAYETİNDE TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: OLAYI PKK ADINA MİRAZ GERÇEKLEŞTİRDİ

10.12.2021 10:52

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesine DHA ulaştı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesine DHA ulaştı. Kalkan "Tahir Güven'in öldürülmesi olayını Miraz isimli kişi, PKK/KCK terör örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Bu kişinin herhangi bir kişiden talimat alıp, almadığına yönelik bilgim yoktur" dedi.

Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde 4 Aralık günü silahlı saldırıda hayatını kaybeden Meman aşireti lideri Tahir Güven'in ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesinde, Miraz adlı bir kişinin adını verip, cinayeti onun işlediğini iddia etti. Miraz ile 4 ay önce bir arkadaşı aracılığı ile tanıştığını belirten Kalkan, ifadesinde şunları anlattı:

"Bana HDP içerisinde gençlikten sorumlu kişi olarak faaliyet yürüttüğünü söyledi. Cizre ilçesinde gençleri bir araya getirerek, silah, mühimmat ve maddi yardımda bulunarak, tekrar hendek-barikat dönemindeki gibi örgütü güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Daha sonra bana numarasını verdi. Şu an numarayı hatırlamıyorum. Telefonuma Miraz olarak kaydettim. Daha sonra ayrıldık."

'BENDEN AÇIK HAT İSTEDİ'

Saldırıdan 2 gün önce evinin yakınında Miraz ile buluştuğunu ve kendisini ajanlıkla suçladığını anlatan Kalkan, şunları söyledi:

"Bana belindeki silahı gösterdi. Korktum, kendisi ile ilgili kimseye bilgi vermediğimi söyledi. Bunun üzerine benden açık hat istedi. Ben de korktuğum için teklifini kabul ettim. Ertesi gün hattı, teslim etmek üzere anlaştık. Ertesi gün 200 TL karşılığında bir adet açık hat aldım. Ancak hattın numarasını bilmiyordum. Bu hattın parasını ben verdim. Miraz benden önceki gün buluştuğumuz yerde hattı aldı. Elinde 3 tane telefon ve modem olduğunu düşündüğüm bir cihaz vardı. Aldığım hattı, cihazlardan birine taktı. *101 kareyi tuşladı. Bir telefon numarası çıktı. Bu telefon numarası, aldığım hattın numarasıdır. Başka telefondan bir kadın aradı. Çıkan telefon numarasını ona söyledi. Daha sonra aldığım hattı, taktığı telefona bir kod geldi. bu sırada telefona WhatsApp kurulduğunu anladım. Ayrıca daha sonra Miraz da bana WhatsApp kurduğunu ve telefonumda internet tanımlı olduğunu ve kullanabileceğimi söyledi. Bana önceden yaptığı gibi gençlik yapılanması içinde yapacağı faaliyetlerden söz etti ve benim de katılmamı istedi. Tekrardan kendisini reddettim. Bunun üzerine bana ertesi gün bir uyuşturucu baronu ile görüşeceğini ve yanında olmamı istedi. Kabul edip, eve gittim."

'HER SOKAKTA TELEFONLA KONUŞTUĞUNU GÖZLEMLEDİM'

4 Aralık günü saat 17.00 sıralarında Miraz ile buluştuklarını belirten Kalkan, ifadesine şöyle devam etti:

"Benim yüzüm açıktı. Miraz'ın kapüşonu kapalıydı. Buluştuğumuz yer Ak Sokak'tı. Miraz bana alt sokaklarda bir yerde uyuşturucu baronu olduğunu, görüşmeye gideceğini, benim de yanında olmamı istedi. İstemediğimi söylememe rağmen ısrarları üzerine, korkudan teklifini kabul ettim ve sokaklara doğru yürümeye başladık. Bu sırada telefonu sürekli çalıyordu. Telefonu açtığı zaman benden uzaklaşıyordu. 2-3 saniyelik, kısık sesle konuşmalar yapıp, telefonu kapatıyordu. Genellikle geçtiğimiz sokakların isimlerine bakıyor, her sokakta telefonla görüştüğünü gözlemledim."

'BENİM İŞİM TAMAMDIR' DİYEREK AYRILDI'

Daha sonra Miraz'ın girdikleri bir sokakta kendisini beklemesini söylediği belirten Kalkan, ifadesinde şunları söyledi:

"Miraz, yan sokağa hızlı adımlarla girdi. Sokağa girince benim görüş açımdan çıktı. Kendisini görmedim. Görüş açımdan çıktı, 4-5 saniye sonra birden fazla el silah ateş sesi duydum. Mermilerin bana sıkıldığını düşünerek, kaçmaya başladım. Peşimden Miraz'ın geldiğini gördüm. Ben korkudan daha hızlı koşmaya başladım. Yaklaşık 400- 500 metre koştuk. Bizim evin yakınlarına kadar geldik. Burada Miraz beni durdurdu, telefonumu istedi. Telefonum içinden hattımı çıkarıp, sim kartımı bana verdi. Telefonumu cebine koydu. Ne olduğunu sorduğum zaman, bana gülerek 'benim işim tamamdır' dedi ve ayrıldı. Ben de korktuğumdan kendi evime geldim."

'KORKUDAN POLİSE TESLİM OLAMADIM'

Daha sonra yemek yemeye amcasının evine gittiğini söyleyen Kalkan, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Eve gittiğim zaman evde bulunan kişiler, Cudi Mahallesi'nde Tahir Güven isimli şahsın öldürülmüş olduğunu söylediler. Miraz'ın silahla ateş ettiği kişinin, Tahir Güven olabileceğini orada anladım. Evden dışarı çıktığımızda ikametimiz önünde polisler olduğunu gördüm, beni aradıklarını anladım. Korkudan polise teslim olamadım. Ablamın evine gittim. Olay gecesinde polis ekipleri tarafından ablamın evinde yakalandım."

'HERHANGİ BİR KEŞİF FAALİYETİNDE BULUNMADIM'

Güven'in öldürülmesi olayında hiçbir şey yapmadığını söyleyen Kalkan, ifadesinin son bölümünde, "Benim kesinlikle Tahir Güven isimli şahsın öldürülmesi olayında bir dahilim yoktur. Kendisi ile cinayet olayı hakkında herhangi bir keşif faaliyetinde bulunmadım. Tahir Güven'in öldürülmesi olayını Miraz isimli kişi, gerçekleştirmiştir. Kendisi bu cinayeti PKK/KCK terör örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Bu kişinin herhangi bir kişiden talimat alıp, almadığına yönelik bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

3 KİŞİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Güven'in öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Gençlik Meclisi üyeleri Mehmet Miraç Dinç ve Abdullah Kaçmaz ile Sümeyye Gök'ün ise Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorguları sürüyor.

Arşiv görüntülerle

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

TAHİR GÜVEN CİNAYETİNDE TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: OLAYI PKK ADINA MİRAZ GERÇEKLEŞTİRDİ
TAHİR GÜVEN CİNAYETİNDE TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: OLAYI PKK ADINA MİRAZ GERÇEKLEŞTİRDİ
TAHİR GÜVEN CİNAYETİNDE TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: OLAYI PKK ADINA MİRAZ GERÇEKLEŞTİRDİ
TAHİR GÜVEN CİNAYETİNDE TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: OLAYI PKK ADINA MİRAZ GERÇEKLEŞTİRDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAHİR GÜVEN CİNAYETİNDE TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: OLAYI PKK ADINA MİRAZ GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAHİR GÜVEN CİNAYETİNDE TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: OLAYI PKK ADINA MİRAZ GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika
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