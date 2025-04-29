Tahkim, Ticaretin Cazibesini Artırıyor - Son Dakika
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Tahkim, Ticaretin Cazibesini Artırıyor

ATO Başkanı Baran, tahkimin ticaret ve yatırım ortamını iyileştirdiğini vurguladı.

29.04.2025 12:28
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(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tahkim başta olmak üzere, alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin, sorunların çözüm süresini kısaltırken, maliyetleri düşürdüğünü belirterek, "Gelişmiş ekonomilerde ticari uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 75'inin tahkim gibi, alternatif uyuşmazlık yöntemleriyle çözümlendiği biliniyor. Tahkim gibi alternatif çözüm yollarının yaygınlaştırılması, ticaret açısından güven ortamını artırırken, yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak bir unsur" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası'nın da destekleriyle, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İbn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türk Tahkim Akademisi iş birliğiyle, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen "1. Ankara Tahkim Günü" sempozyumuna katılarak, açılışında bir konuşma yaptı.

Sempozyumun açılışında, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, İbn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Uluslararası Tahkim ve Alternatif Çözüm Daire Başkanı Doç. Dr. Eda Manav Özdemir de birer konuşma yaptı.

"Yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak bir unsur"

ATO Başkanı Gürsel Baran yaptığı konuşmada, ticaretin dijitalleştiği, sınırların kalktığı ve küresel rekabetin hız kazandığı günlerde, iş dünyasının ihtiyacı olan en önemli konulardan birinin adil, hızlı ve etkin uyuşmazlık çözüm mekanizmaları olduğunu belirtti. Baran, "Bu noktada, klasik yargı süreçlerine kıyasla, daha esnek ve tarafların ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen bir alternatif çözüm yolu olarak, tahkim öne çıkıyor. Tahkim müessesesi, ticaretin özüyle de uyum içinde olan bir sistem. Ticaret, her zaman güven, diyalog ve iyi ilişkiler üzerinden ilerlemeyi gerektiren bir alan ve biz, iş insanları olarak, ticari bağlantılarımızı kurarken güvende ve güvencede olmak isteriz. Gelişmiş ekonomilerde ticari uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 75'inin tahkim gibi, alternatif uyuşmazlık yöntemleriyle çözümlendiği biliniyor. Tahkim gibi alternatif çözüm yollarının yaygınlaştırılması, ticaret açısından güven ortamını artırırken, yatırımcılar açısından da ülkemizin cazibesini artıracak bir unsur" dedi.

"Müzakere desteğini de üyelerimize sağlamaya başladık"

Ankara Ticaret Odası'nın ticari uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarına yönelik çalışmalarına da değinen Baran, "Hukuk sistemimiz, klasik yargılamaların yanı sıra alternatif çözüm yollarını destekliyor. Bu da ülkemizdeki yatırım iklimini geliştiren unsurların başında yer alıyor. Ankara Ticaret Odası olarak, üyelerimizin ticaretini ve ihracatını geliştirmeye yönelik çalışmalarımızın yanı sıra, odamız bünyesinde kurduğumuz Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile de üyelerimize hizmet veriyoruz. Merkezimiz, TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile birlikte, üyelerimizin ticari, tüketici, fikri ve sınai haklar, kira, hizmet, eser ve iş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak üzere hizmet yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde, Ankara Ticaret Odası olarak TOBB UYUM ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, müzakere desteğini de üyelerimize sağlamaya başladık" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum, "Tahkime Elverişlilik ve Tahkim Sözleşmesi", "Tahkim Yargılaması ve Güncel Gelişmeler", "Hakem Kararlarının İptali" başlıklı üç oturumla devam etti.

Kaynak: ANKA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Politika, Ekonomi, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

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