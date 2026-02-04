Tahran Çarşısında Büyük Yangın - Son Dakika
Tahran Çarşısında Büyük Yangın

Tahran Çarşısında Büyük Yangın
04.02.2026 12:07
İran'ın Tahran kentinde büyük bir yangın çıktı, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

TAHRAN, 4 Şubat (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir çarşıda büyük çaplı yangın çıktı.

İran resmi haber ajansı İRNA'nın Tahran İtfaiye Departmanı Sözcüsü Celal Maleki'ye dayandırdığı bilgilere göre yangın, salı günü yerel saatle 09.55 sularında kentin batısındaki Cennet Abad mahallesinde çıktı ve olay yerine beş ayrı istasyondan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Maleki, yaklaşık 2.000 metrekarelik bir depoda başlayan yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua

