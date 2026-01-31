Tahran\'da ABD Askerleri İçin Mezarlık Hazırlandı

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızla güçlendirmesi ve Washington'ın Tahran'a yönelik "zaman daralıyor" uyarısını açıkça dile getirmesiyle birlikte, İran'a karşı doğrudan Amerikan saldırıları ihtimali artık kulis fısıltısı olmaktan çıkıp somut senaryolar üzerinden tartışılan bir gerçekliğe dönüşmüş durumda...

5 BİN MEZAR KAZILDIĞI İDDİASI

Bölgede savaş çanları çalarken İran'da yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu'na dayandırdığı haberine göre; Tahran'da ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için yaklaşık 5 bin mezar hazırlandı. Söz konusu hazırlığın, olası bir çatışmada hayatını kaybedebilecek ABD askerleri için yapıldığı öne sürüldü.

"ÖNLEYİCİ TEDBİR" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Haberde, mezarlıkların hazırlanmasının ABD'nin İran'a yönelik muhtemel bir saldırısına karşı alınan önleyici tedbirlerin bir parçası olarak değerlendirildiği ifade edildi. Ancak hazırlığın kapsamı ve detaylarına ilişkin resmi bir belge ya da plan paylaşılmadı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İranlı yetkililer, mezar kazıldığı iddiasına ilişkin herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı. Tahran yönetiminin sessizliği, iddiaların doğruluğuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

ABD'Yİ İSRAİL İLE TEHDİT ETTİ

Öte yandan ABD'in İran'a bir saldırı düzenleme olasılığı gündemdeyken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani "Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır" dedi.