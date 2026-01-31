Tahran'da ABD Askerleri İçin Mezarlık Hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tahran'da ABD Askerleri İçin Mezarlık Hazırlandı

Tahran\'da ABD Askerleri İçin Mezarlık Hazırlandı
31.01.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, olası ABD saldırısında hayatını kaybedecek askerler için Tahran'da 5 bin mezar kazdı.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızla güçlendirmesi ve Washington'ın Tahran'a yönelik "zaman daralıyor" uyarısını açıkça dile getirmesiyle birlikte, İran'a karşı doğrudan Amerikan saldırıları ihtimali artık kulis fısıltısı olmaktan çıkıp somut senaryolar üzerinden tartışılan bir gerçekliğe dönüşmüş durumda...

5 BİN MEZAR KAZILDIĞI İDDİASI

Bölgede savaş çanları çalarken İran'da yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu'na dayandırdığı haberine göre; Tahran'da ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için yaklaşık 5 bin mezar hazırlandı. Söz konusu hazırlığın, olası bir çatışmada hayatını kaybedebilecek ABD askerleri için yapıldığı öne sürüldü.

İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

"ÖNLEYİCİ TEDBİR" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Haberde, mezarlıkların hazırlanmasının ABD'nin İran'a yönelik muhtemel bir saldırısına karşı alınan önleyici tedbirlerin bir parçası olarak değerlendirildiği ifade edildi. Ancak hazırlığın kapsamı ve detaylarına ilişkin resmi bir belge ya da plan paylaşılmadı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İranlı yetkililer, mezar kazıldığı iddiasına ilişkin herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı. Tahran yönetiminin sessizliği, iddiaların doğruluğuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

ABD'Yİ İSRAİL İLE TEHDİT ETTİ

Öte yandan ABD'in İran'a bir saldırı düzenleme olasılığı gündemdeyken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani "Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır" dedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da ABD Askerleri İçin Mezarlık Hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Antalya’daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın Antalya'daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
26 yıllık ara sona erdi Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa’da dokundu 26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu
İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı 1 kişi hayatını kaybetti İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü

15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:11
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 16:13:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Tahran'da ABD Askerleri İçin Mezarlık Hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.