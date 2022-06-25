Tahran'da İslam ve İran Sanat Eserleri Müzayedesi yapıldı

İran'ın başkenti Tahran'da 7. İslam ve İran Sanat Eserleri Müzayedesi gerçekleştirildi.

Sanat yatırımcıların katılımıyla gerçekleştirilen müzayedede minyatür, el yapımı perde, halı, tablo ve el işi kalemlik gibi eserler açık arttırmaya çıkarıldı.

Ulusal Müzayede Direktörü Hadi Purcavid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzayedede İslam ve İran sanatının farklı dönemlerine ait 40 eseri açık arttırmaya çıkardıklarını belirtti.

Purcavid, müzayede yapmaya başladıklarından bu yana, İran şaheserleri ve klasik eserler alanında çalışmaya karar verdiklerini kaydetti.

İran eserlerinin ülkede kalması için çalıştıklarını söyleyen Purcavid, "Sanat eseri satın alanlar bu hazinelerin ülkede kalmasını sağlıyor. Elbette, yabancı alıcılar da belli şartlara göre açık artırmaya katılabiliyor." dedi.

Purcavid, İran'ın yedinci milli müzayedesinin salgın koşulları nedeniyle iki yıl ertelendiğini, bu yıl tekrar müzayedeye başladıklarını aktardı.

Açık arttırmaya çıkarılan eserlerin çarşamba ve perşembe günleri halka açık sergilendiğini söyleyen Purcavid, sanatseverlerin müzayedeye katılmak için sergi döneminde kayıt yaptırdığını ifade etti.

Purcavid, müzayedeler düzenlenerek sanat alanında çalışanların ekonomik faaliyette de bulunmalarının teşvik edildiğini söyledi.

Birçok sanat koleksiyoncusunun elindeki bazı eserlerini satmak ve yenilerini almak istediğini Purcavid, "Bize geliyorlar ve birkaç uzmanlık aşamasından sonra sanat uzmanlarına da danışılarak eserlere fiyat biçiliyor." diye konuştu.

Tahran'da düzenlenen müzayedede, kalemlik, işlemeli perde, el yazması Kuran-ı Kerim, halı, sandık, portre, minyatür ve hat sanatının bazı örnekleri müzayedeye çıkarıldı.

Müzayedede, Zendiler, Kaçarlar, Timurlar, Safeviler dönemlerine ait eserlerin yanı sıra bir de Hereke halısı açık arttırmaya sunuldu. Eserler 39 milyon tümen (22 bin TL) ile 9,6 milyar tümen (5 milyon 440 bin TL) arasında alıcı buldu.