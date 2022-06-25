Tahran'da İslam ve İran Sanat Eserleri Müzayedesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tahran'da İslam ve İran Sanat Eserleri Müzayedesi yapıldı

25.06.2022 13:00
Tahran'da İslam ve İran Sanat Eserleri Müzayedesi yapıldı

İran'ın başkenti Tahran'da 7. İslam ve İran Sanat Eserleri Müzayedesi gerçekleştirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 7. İslam ve İran Sanat Eserleri Müzayedesi gerçekleştirildi.

Sanat yatırımcıların katılımıyla gerçekleştirilen müzayedede minyatür, el yapımı perde, halı, tablo ve el işi kalemlik gibi eserler açık arttırmaya çıkarıldı.

Ulusal Müzayede Direktörü Hadi Purcavid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzayedede İslam ve İran sanatının farklı dönemlerine ait 40 eseri açık arttırmaya çıkardıklarını belirtti.

Purcavid, müzayede yapmaya başladıklarından bu yana, İran şaheserleri ve klasik eserler alanında çalışmaya karar verdiklerini kaydetti.

İran eserlerinin ülkede kalması için çalıştıklarını söyleyen Purcavid, "Sanat eseri satın alanlar bu hazinelerin ülkede kalmasını sağlıyor. Elbette, yabancı alıcılar da belli şartlara göre açık artırmaya katılabiliyor." dedi.

Purcavid, İran'ın yedinci milli müzayedesinin salgın koşulları nedeniyle iki yıl ertelendiğini, bu yıl tekrar müzayedeye başladıklarını aktardı.

Açık arttırmaya çıkarılan eserlerin çarşamba ve perşembe günleri halka açık sergilendiğini söyleyen Purcavid, sanatseverlerin müzayedeye katılmak için sergi döneminde kayıt yaptırdığını ifade etti.

Purcavid, müzayedeler düzenlenerek sanat alanında çalışanların ekonomik faaliyette de bulunmalarının teşvik edildiğini söyledi.

Birçok sanat koleksiyoncusunun elindeki bazı eserlerini satmak ve yenilerini almak istediğini Purcavid, "Bize geliyorlar ve birkaç uzmanlık aşamasından sonra sanat uzmanlarına da danışılarak eserlere fiyat biçiliyor." diye konuştu.

Tahran'da düzenlenen müzayedede, kalemlik, işlemeli perde, el yazması Kuran-ı Kerim, halı, sandık, portre, minyatür ve hat sanatının bazı örnekleri müzayedeye çıkarıldı.

Müzayedede, Zendiler, Kaçarlar, Timurlar, Safeviler dönemlerine ait eserlerin yanı sıra bir de Hereke halısı açık arttırmaya sunuldu. Eserler 39 milyon tümen (22 bin TL) ile 9,6 milyar tümen (5 milyon 440 bin TL) arasında alıcı buldu.

YORUMLAR
500
AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler için İran'a gidiyor AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler için İran'a gidiyor
Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da İslam ve İran Sanat Eserleri Müzayedesi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:42 Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı
12:29 Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı
12:25 Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti
12:07 Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç ile tartıştı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 13:06:29. #1.11#
SON DAKİKA: Tahran'da İslam ve İran Sanat Eserleri Müzayedesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement