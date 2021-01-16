Tahran'da son 10 yılın en yüksek hava kirliliğine sahip ayı yaşanıyor - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'ın, son on yılın en kirli günlerini yaşadığı belirtildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi verilerine dayandırdığı haberine göre, Tahran'da İran takviminde 21 Aralık-19 Ocak tarihlerine denk gelen "Dey" ayı son on yılın en kirli ayı olarak kayıtlara geçti.

İstatistiklere göre bugün (27 Dey) itibarıyla, Tahranlılar son 27 günde 13 gün tüm gruplar için sağlıksız, 11 gün ise hassas gruplar için sağlıksız gün yaşadı.

Buna göre, son on yılda hava kirliliğinin en yoğun olduğu gün sayısına bu yılın Dey ayında ulaşıldı.

Tahran'da hava kirliliği düne kadar son on günde aralıksız, turuncu (hassas gruplar için sağlıksız) ve kırmızı (tüm gruplar için sağlıksız) kategorisindeydi. Bugün ise, on günün ardından hava kirliliğinin 81 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü sarı (kabul edilebilir) kategoride olduğu belirtildi.

Hava kirliliği sorunu çözülemiyor

Tahran'da, hava kirliliğinin sağlıksız olduğu günlerde bireylerin akciğerlerine ve dokularına giren 2,5 mikrondan küçük partiküller nedeniyle özellikle akciğer ve kalp hastaları, yaşlılar ve çocuklara dışarı çıkmama çağrısı yapılıyor.

Tahran Büyükşehir Belediyesi, yıllardır başkentteki hava kirliliği sorununu çözmek için bisiklet kullanımını teşvik, tek ve çift plaka uygulaması, yeni metro hatlarının hizmete sokulması, eski araçların trafikten men edilmesi ve fabrikaların şehir dışına çıkarılması gibi birçok proje geliştirdi.

Ancak şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğu gibi birçok etken nedeniyle kış mevsiminde her sene aynı manzaralar yaşanıyor.

Tahran, dünya genelinde şehirlerdeki hava kirliliği sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 kabul edilebilir (sarı), 101-150 hassas gruplar için sağlıksız (turuncu), 151-200 tüm gruplar için sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).