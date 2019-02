Taika Waititi, "Bu James Gunn'ın Filmi" Diyerek Guardians Of The Galaxy 3'ü Yönetmeyeceğini Açıkladı

Marvel'ın sevilen filmi Thor: Ragnarok'u yöneten Taiki Waititi, Guardians of the Galaxy 3 ( Galaksinin Koruyucuları 3)'ün yönetmen koltuğunda oturmayacak.Yakın zamanda Marvel'dan kovulan James Gunn 'ın ardından beklemeye alınan projede kendisinin de yer almayacağını açıklayan Taiki Waititi, bugün Televizyon Eleştirmenleri Birliği'nde bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu."Bu James'in filmi" diyen Waititi, sözlerine "Böyle bir şeyi yapmak, birinin evine girip 'ben senin yeni babanım' demek gibi hissettiriyor" diyerek devam etti. Guardians of the Galaxy 3'ün çekilmeye devam edileceği kesin olsa da izleyicilerin film için uzun bir süre daha beklemesi gerekecek gibi duruyor. Ek olarak James Gunn'ın Suicide Squad 2'yi yöneteceği kesinleşmiş durumda.