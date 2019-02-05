Son Dakika Haberleri: Taika Waititi, "Bu James Gunn'ın Filmi" Diyerek Guardians Of The Galaxy 3'ü Yönetmeyeceğini Açıkladı

Taika Waititi, "Bu James Gunn'ın Filmi" Diyerek Guardians Of The Galaxy 3'ü Yönetmeyeceğini Açıkladı

54 dakika önce

Bir süredir karmaşık olaylardan dolayı geleceğinin ne olacağı bilinmeyen film Guardians of the Galaxy 3 hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. James Gunn'ın kovulmasının ardından Taika Waititi'nin yönetmen koltuğuna oturacağı bilinirken, Waititi'nin de yönetmenlik koltuğunu bıraktığı öğrenildi.

Taika Waititi,
Marvel'ın sevilen filmi Thor: Ragnarok'u yöneten Taiki Waititi, Guardians of the Galaxy 3 (Galaksinin Koruyucuları 3)'ün yönetmen koltuğunda oturmayacak.

Yakın zamanda Marvel'dan kovulan James Gunn'ın ardından beklemeye alınan projede kendisinin de yer almayacağını açıklayan Taiki Waititi, bugün Televizyon Eleştirmenleri Birliği'nde bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.






"Bu James'in filmi" diyen Waititi, sözlerine "Böyle bir şeyi yapmak, birinin evine girip 'ben senin yeni babanım' demek gibi hissettiriyor" diyerek devam etti. Guardians of the Galaxy 3'ün çekilmeye devam edileceği kesin olsa da izleyicilerin film için uzun bir süre daha beklemesi gerekecek gibi duruyor. Ek olarak James Gunn'ın Suicide Squad 2'yi yöneteceği kesinleşmiş durumda.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:15 

Yönetmen, The Guardian, James Gunn, Teknoloji
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