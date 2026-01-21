Tajani ve Barzani Roma'da Görüştü - Son Dakika
Tajani ve Barzani Roma'da Görüştü

21.01.2026 21:18
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Barzani ile ekonomik işbirliği ve Suriye'nin istikrarını görüştü.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile Roma'da görüştü.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Barzani ile olumlu bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Şirketlerimizin uzmanlığını ve savunma işbirliğimizi sunarak ekonomik ortaklığımızı güçlendirmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Barzani ile Suriye'nin istikrarını da konuştuklarını aktaran Tajani, "İtalya, Suriye toplumunun, tüm grupların katılımıyla ülkede barışçıl ve kapsayıcı bir siyasi geçişi destekliyor. Kürt bileşeninin yeni Suriye'ye entegrasyonu esas bir unsurdur." yorumunu yaptı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada da Suriye'nin istikrarının Orta Doğu açısından önemli olduğunu dile getirerek, İtalya olarak Suriye'de merkezi hükümetle, halkın tüm kesimleriyle diyaloğun güçlendirilmesini umduklarını söyledi.

Suriye'de son günlerdeki gelişmelere ilişkin olarak Tajani, "Çeşitli taraflar arasındaki bu diyaloğu desteklemek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Barışa inanıyorum ve iyimser olmak istiyorum." dedi.

Tajani, Irak'ın Erbil kentinde konuşlu 400'den fazla İtalyan askerinin de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadeleye destek vermek için orada bulunduğunu kaydetti.

Barzani de bakanlık çıkışında yaptığı açıklamada, Suriye'de Kürtler ile Araplar arasında "bir arada yaşamanın çok önemli" olduğunu belirterek, "Durumu sakinleştirmek ve bu savaşın patlak vermesini önlemek için dostlarımızla birlikte elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Barzani, sabah saatlerinde de Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ne giderek, burada Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından kabul edilmişti.

Kaynak: AA

