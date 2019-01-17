Takdir Belgesi Alan Öğrencilere Akvaryum Ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yarı yıl tatilinde takdir belgesi alan öğrencilere ücretsiz olarak akvaryumu gezme imkanı sunacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yarı yıl tatilinde takdir belgesi alan öğrencilere ücretsiz olarak akvaryumu gezme imkanı sunacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Akvaryum ile yapılan işbirliğiyle 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminde takdir belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ücretsiz akvaryum gezisi hediye edilecek..



"Büyük Takdir Hediyesi" sloganıyla başarılı öğrencileri ödüllendiren projeyle Antalya Akvaryum, 18 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında takdir belgesiyle gelen tüm öğrencilere ücretsiz olacak.



Dünyanın en büyük tünel akvaryumunda başarılarının keyfini çıkaran öğrencilerin yakınları da bu imkandan indirimli olarak faydalanacak. Ayrıca kar dünyası, buz müzesi, tropik sürüngenler evi ve XD sinema bölümlerinde ise öğrencilere özel indirimler uygulanacak.

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