Son Dakika Haberleri: Takdir Belgesi Alan Öğrencilere Akvaryum Ücretsiz

Takdir Belgesi Alan Öğrencilere Akvaryum Ücretsiz

7 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yarı yıl tatilinde takdir belgesi alan öğrencilere ücretsiz olarak akvaryumu gezme imkanı sunacak.

Takdir Belgesi Alan Öğrencilere Akvaryum Ücretsiz, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yarı yıl tatilinde takdir belgesi alan öğrencilere ücretsiz olarak akvaryumu gezme imkanı sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Akvaryum ile yapılan işbirliğiyle 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminde takdir belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ücretsiz akvaryum gezisi hediye edilecek..

"Büyük Takdir Hediyesi" sloganıyla başarılı öğrencileri ödüllendiren projeyle Antalya Akvaryum, 18 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında takdir belgesiyle gelen tüm öğrencilere ücretsiz olacak.

Dünyanın en büyük tünel akvaryumunda başarılarının keyfini çıkaran öğrencilerin yakınları da bu imkandan indirimli olarak faydalanacak. Ayrıca kar dünyası, buz müzesi, tropik sürüngenler evi ve XD sinema bölümlerinde ise öğrencilere özel indirimler uygulanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:00 Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel
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