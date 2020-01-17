Takdir getirene lahmacun bedava - Son Dakika
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Takdir getirene lahmacun bedava

6 saat önce

ANTALYA'da bir pide ve lahmacun salonu işletmecisi, karne gününde yaptığı kampanya ile takdir belgesi getiren öğrencilere bedava lahmacun dağıttı.

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ANTALYA'da bir pide ve lahmacun salonu işletmecisi, karne gününde yaptığı kampanya ile takdir belgesi getiren öğrencilere bedava lahmacun dağıttı.

Soğuksu Mahallesi'ndeki 'Harran Pide' adlı iş yerinin sahibi, girişine hazırladığı afişle, takdir belgesi getiren öğrenciye lahmacun, teşekkür belgesi getiren öğrencilere de pide hediye edeceğini duyurdu. Kampanyadan haberdar olan öğrenciler karnelerini alıp sömestir tatilinin ilk dakikalarında pide salonuna akın etti. Karnelerinde takdir almanın heyecanını ücretsiz lahmacun yiyerek kutlayan öğrenciler, hem karnını doyurdu hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Pide salonu işletmecisi Ahmet Yılmaz, takdir alan öğrencilere lahmacun hediye ettikleri kampanyayı 11 yıldır düzenlediklerini belirtti. Öğrencilerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Yılmaz, "Takdir alan lahmacun teşekkür alana pide kampanyamız 11 yıl oldu. Çocuklarımız başarılı oldukça karnesinde takdir aldıkça bizden lahmacun feda olsun" dedi.

İşletme sahibi Yılmaz, kampanyanın 1 hafta süreceğini ifade etti.

Salon işletmecisinin kardeşi Salih Yılmaz, "Çocukları sevindirmeyi, anlatacakları hatıraları olmasını amaçlıyoruz. Öğrencilerin başarılarının yanında lahmacunun maliyetinin önemi yok. Onların mutlu olmasını görmek bizi sevindiriyor. Geçen sene teşekkür alan bir öğrenci bu sene takdir belgesini göstererek sevincini bizle paylaştı. Bu bizim en büyük sevincimiz" diye konuştu.

Takdir belgesiyle lahmacun hediyesi alan öğrencilerden Batu Aslan, "Geçen yıl teşekkür aldığım için üzülmüştüm. Bu yıl da lahmacunu yiyebilmek için motive oldum ve takdir belgesi kazandım. Hem lahmacun yiyorum hem başarı kazandım. Bunun için çok mutlu oldum" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:05 Kaynak: DHA
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