Takılanları hesaba bile katmadı! Gelinin mehir talebi şaşkına çevirdi

Dünyaevine giren genç çiftin en mutlu gününde kıyılan dini nikâh merasimi, eşine az rastlanır bir mehir talebine sahne oldu. Nikâhı kıyan hocanın ritüel gereği geline mehir olarak ne istediğini sorması üzerine, salonda buz gibi bir rüzgar estiren o meşhur diyalog yaşandı.

"ÜZERİMDEKİLER HARİÇ 750 GRAM ALTIN"

Dini nikâhın en önemli şartlarından biri olan mehir hakkını kullanan gelin, tercihini oldukça yüksek ve spesifik bir meblağdan yana kullandı. Gelin, hocanın sorusuna kendinden emin bir şekilde, "Üzerimdekiler hariç 750 gram altın" yanıtını verdi. Gelinin, düğün sırasında kendisine takılan takıları bu hesaba katmaması ve ekstra bir güvence talep etmesi dikkatlerden kaçmadı.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM: YAKLAŞIK 5 MİLYON TL

Altın fiyatlarının rekor seviyelerde seyrettiği bir dönemde, gelinin talep ettiği 750 gram altının güncel piyasa değeri olayın boyutunu daha da çarpıcı kıldı. Yaklaşık 5 milyon Türk Lirası'na tekabül eden bu astronomik rakam, hem damat tarafını hem de nikâh şahitlerini şaşkına çevirdi. O anlara ait detaylar, düğünün en çok konuşulan olayı olarak hafızalara kazındı.