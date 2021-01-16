Takipçilerine iyi örnek

Justin Bieber ile evlendikten sonra eskisinden daha çok gündeme gelmeye başlayan model Hailey Baldwin Bieber, formda kalma sırlarını da sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşıyor.24 yaşındaki model, bunun son örneklerinden birini de kısa süre önce sergiledi. Hailey Baldwin Bieber, pilates yaparken çekilen görüntülerini Instagram sayfasından paylaştı. Genç modele bu sırada köpeği Oscar da eşlik etti. Baldwin Bieber, aletli pilates yaparken Oscar da ilgiyle onu izledi.Hailey Baldwin Bieber ile Justin Bieber 2016 yılından bu yana birlikte. 2018 yılında önce küçük bir törenle evlenen çift, daha sonra da ailelerinin de katıldığı daha büyük bir tören düzenledi.Hailey Baldwin Bieber, 2016 yılında Justin Bieber ile flört etmeye başladığı ilk dönemde, genç şarkıcının hayranları tarafından tepkiyle karşılandığını, hatta bazılarının kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü.Aslında Hailey ve Justin Bieber ilişkisi, başından beri gündemdeydi. 2019 yılında Baldwin, Justin Bieber'ın eski uzatmalı sevgilisi Selena Gomez'e "Kocamdan uzak dur" diye seslendiği de ileri sürüldü.ailey Baldwin Bieber, Hollywood'un ünlü ailelerinden birine mensup. Babası Stephan ünlü bir oyuncu. Brezilyalı olan annesi Kennya ise grafik tasarımcısı. Hailey Baldwin Bieber'ın amcası da ünlü oyuncu Alec Baldwin.Genç yaşında model olarak adını duyuran Hailey Baldwin Bieber, 1.70 cm boyunda ve 50 kilo.