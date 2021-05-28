KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI; 3 KİŞİ YARALANDI, ARAÇTAKİ KEDİ KAYBOLDU - Son Dakika

BOLU'da, hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralanırken, ekipler araçtan çıkan kediyi bulmak için seferber oldu. Kedi, aramalara rağmen bulunamadı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Aşağıkuzören mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Çağla Çevik idaresindeki 67 TA 764 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Otoyol üzerinde ters dönen araçtaki Çağla Çevik, Niğmet Yılmaz ve Sultan Demirci yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri geldi. Takla atan araçtan çıkarılan 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EKİPLER, KAYIP KEDİYİ BULMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Yaralıların araçta kedi olduğunu söylemesi üzerine ekipler araçta inceleme yaptı. Araçta bulunan kedi taşıma çantasının kapağının açık olduğu görüldü. Ekipler, yol kenarındaki yeşil alanlarda arama çalışması yaptı. Kazanın şokuyla kaçtığı düşünülen kedi tüm aramalara rağmen bulunamadı.