Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı - Son Dakika
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Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı

18.04.2022 16:48
Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV'nin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazada 2 Danimarkalı turist yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV'nin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazada 2 Danimarkalı turist yaralandı.

Kaza, Sorgun Çamlığı Acısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Danimarka uyruklu Milda Zilaitis'in kullandığı 07 ATH 118 plakalı ATV, Side istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce demir demir levhaya çarptı daha sonra ise takla attı.

Kazada sürücü ve ATV'de yolcu olarak bulunan Mikala Uskas yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan kaza yapan turistlerle birlikte ATV kiralayan ve kaza anında yanlarında bulunan 2 turist, kazanın etkisinde kaldıklarını, ATV'yi kullanamayacaklarını belirterek kiraladıkları ATV'yi firma yetkililerine teslim etti ve hastanedeki arkadaşlarının yanına gitti. - ANTALYA

Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı
Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı
Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı
Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı
Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı
Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı
Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı
Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı
Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı
Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı

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Manavgat, Antalya, turist, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı - Son Dakika
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